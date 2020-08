Promenade dans la baie du Mont-Saint-Michel par le GR223

Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Aujourd'hui nous partons à Granville, dans le sud du département de la Manche. Benoit Galleteau de l'office de tourisme de Granville Terre et Mer nous invite à explorer les ruelles de la cité portuaire et à admirer le magnifique paysage le long du littoral. Direction Granville, la baie du Mont-Saint-Michel et son chemin de grande randonnée.