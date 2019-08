Pulsalys : création d'un consortium au service des start up du territoire

Pulsalys est une société d'accélèration et de transfert des technologies dont le principal partenaire sont les Universités de Lyon et Saint-Etienne.

Pulsalys vient de créer un consortium de partenaires, dans les domaines de la recherche comme des entreprises, pour plus d'efficacité encore au service des start up du territoire. Qu'elles soient déjà là ou encore en gestation, voire complétement à inventer.

Nicolas Mousset est directeur des opérations à Pulsalys.

Il vient nous parler des différentes innovations susceptibles d'aider les très jeunes entreprises... mais pas que !