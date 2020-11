Puy-de-Dôme : Les commerces autorisés à ouvrir le dimanche jusqu'à la fin de l'année

Suite aux annonces du Président de la République et du Premier ministre, tous les commerces pourront rouvrir en suivant un protocole sanitaire strict. Dans ce cadre, Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme autorise les commerces suivants à ouvrir pour tous les dimanches à venir et jusqu’à fin décembre :



les commerces de détails non alimentaires.

les commerces de voitures et de véhicules automobiles.

les commerces de gros et les commerces de détail à prédominance alimentaire.

Cette ouverture n’est pas obligatoire. Au vu de l’urgence de la situation, il a été permis aux préfets de prendre ces arrêtés sans consultations préalables.

Ouverture le dimanche avec un double objectif

Avec cet arrêté, le Préfet du Puy-de-Dôme entend éviter un afflux de personne important dans les commerces et sur la voie publique. Il doit aussi permettre aux commerçants de profiter de l’approche des fêtes de fin d’année pour limiter les pertes financières.

Et pour les dimanches de janvier ?

Pour autoriser les commerces à ouvrir pour les dimanches de janvier, une consultation doit avoir lieu. Consultation avec les organisations professionnelles et les syndicats. Mais aussi, la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre des métiers et de l'Artisanat.

Les élus de proximité seront également concultés, notamment les maires et présidents de communautés de communes pour chaque établissements concernés.