Puy-de-Dôme : Une convention avec l'association VISOV pour un bon usage des réseaux-sociaux en cas de crise

La Préfecture et le SDIS du Puy-de-Dôme ont signé une convention avec l'association VISOV. Objectif, favoriser la transmission d'informations fiables via les réseaux-sociaux en cas de crise.

L'association VISOV est la première communauté virtuelle francophone en gestion d'urgences. Elle compte 150 citoyens volontaires numériques de tous horizons. En cas de crise, ces internautes s'activent derrière leurs écrans pour assurer la veille numérique.

Leur principale mission, vérifier les informations partagées par les internautes en cas de crise, comme les inondations, les incendies, les séismes ou encore les crises industrielle à l'image de Lubrizol. « On va prendre contact avec les internautes qui postent et approfondir avec la personne » souligne Elodie Boileau, trésorière de l'association VISOV.

L'équipe VISOV va ensuite faire remonter les informations qu'elle trouve aux autorités. « C'est des choses qu'elles n'ont pas le temps de faire. Donc nous venons en complément pour leur permettre d'adapter leurs dispositifs par la suite » poursuit Elodie Boileau.

Une aide précieuse pour les autorités

Ce dispositif vient donc s'ajouter aux dispositifs déjà existants chez les pompiers du Sdis. « Pour l'instant nous sommes alertés uniquement par téléphone » indique Jean-Philippe Rivière, directeur du Sdis du Puy-de-Dôme.

« Nous pourrions faire appel à cette association pour compléter les informations collectées par les services publics sur le terrain », précise Jean-Philippe Rivière. Le Puy-de-Dôme est la 27ème préfecture à signer un convention de ce type avec VISOV

VISOV s'engage aussi à être diffuseur de l'information institutionnelle via ses propres médias sociaux. Notamment pour les message de prudence et les moyens d’atténuer la crise. L'association est suivie par plus de 8000 internautes sur Facebook.