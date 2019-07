QIOVA et son outil VULQ1... un laser révolutionnaire

Si Vulcain est pour vous le bon vieux dieu romain de la forge et du feu, découvrez aujourd'hui VULQ1, l'outil imaginé et bientôt produit en série par la société stéphanoise QIOVA.

Avec sa tête laser multipoint, ce marteau de l'industrie 4.0, révolutionne le marquage industriel.

C'est Benjamin Dusser et son associé, Sébastien Landon, qui ont imaginé VULQ1.

Et aujourd'hui,notre invité est Benjamin Dusser.