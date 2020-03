Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? - Cloé Rivolet

Invitée : Cloé Rivolet, chargée de communication et responsable du réseau au sein de la “Coopérative Tiers-Lieux”

A l’occasion de la journée régionale “Petit ramdam des artistes et des auteurs dans les tiers-lieux”, le mardi 10 mars à Cognac, découverte de ces lieux alternatifs, les tiers-lieux, où les porteurs de projets se retrouvent et les font évoluer au fil des échanges

Journal régional : (Par Denis Charbonnier)

Regard éditorial : Posez-vous les bonne questions (Par Marie-Hélène Restoin)

Bandes dessinées : "Tombé pour la France" de Zidrou et Van Liemt aux éditions Le Lombard, et "Barrier" de Brian K Vaughan et Marcos Martin aux éditions Urban (Par Eric Potel)

Cuisine : Carrés noisettes ganache (Par Françoise Barbin-Lecrevisse)

Concerts classiques : Concert-Sandwich à Poitiers ! Un vent de fraîcheur baroque (Par Aude Pénicaut)

Mademoiselle K / Sous les brûlures

En concert le jeudi 12 mars à 20h30 à la Rock School Barbey de Bordeaux (33)