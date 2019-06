Qu'est ce que l'Art-thérapie?

L'Art devient un moyen, la thérapie un but. C'est l'utilisation psychotérapeutique de la pratique artistique. Au cours de ce mouvement créateur, les tensions physiques peuvent s'apaiser, se transfigurer, se socialiser.

Invités:

- Alain GLEIZE / Fondateur et Président de l'IRFAT/ Institut de Recherche et de Formation en Art-Thérapie.

- Geneviève CHARLES / Art-Thérapeute" La Voix de Soi"

- Elisabeth BERGAMOTTO / Musicothérapeute et praticienne TOMATIS