Quâ€™est-ce que le carÃªme pour les orthodoxes ?

Le carême est un temps de préparation à la célébration de Pâques. Son but est de nous rendre aptes à rejoindre le cœur de la foi qui est la mort et la résurrection du Christ. Et nous sommes invités à vivre quarante jours de décantation, de mise à l'épreuve et de combat spirituel.

Le mot « carême » vient de « quarante ». Ce chiffre évoque plusieurs épisodes de la Bible : les 40 ans passés par le peuple hébreux dans le désert, entre l’Egypte opulente et la terre promise ; les 40 jours de marche d’Elie jusqu' à la montagne de Dieu, l’Horeb ; ou encore, les 40 jours passés par Jésus dans le désert, poussé par l’Esprit saint après son baptême.

Prendre du recul, se débarrasser de ce qui nous alourdit, accepter de faire une pause et de rejoindre quelque désert intérieur, s'alléger par le jeûne sont les conditions proposées pour nous mettre en marche vers une connaissance plus grande.

Il en est ainsi du corps et de l'âme purifiée, du mystère qui l’emporte sur tous les autres : la passion du Seigneur. De tels mystères exigent une dévotion sans défaillance et un respect sans relâche, de sorte que nous demeurions toujours sous le regard de Dieu.

Bonne route vers le triomphe de la résurrection de Jésus-Christ !

Père Théodore