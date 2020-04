" Quand je rentre dans la chambre d'un patient, je vois Jésus qui est là "

Depuis trois semaines, médecins, infirmières ou soignants reçoivent de plus en plus de malades du Coronavirus. L'hôpital a dû s'adapter à cette crise et les rapports humains dans l'exercice de la mission de soigner ont changé. Audrey est infirmière au Centre Hôspitalier du Mans au service de réanimation. Elle témoigne de son quotidien et la manière dont la foi en Jésus l'accompagne à travers ces épreuves...