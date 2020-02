Quand l'emploi des personnes handicapées est une opportunité pour l'entreprise

Quand des entreprises, industrielles ou de service, embauchent des personnes en situation de handicap, autistes, trisomiques ou autre handicap, est ce que cela ne peut pas être au bout du compte une opportunité pour tout le monde ?

De la personne embauchée aux autres collaborateurs et à l'entreprise elle-même ?

A l'initiative de la Maison d'accueil et de partage, PARM, la question sera posée ce vendredi 14 février prochain à 19h30 à l'amphithéâtre de Casino à Saint-Etienne.

Avec des grands témoins de chez Michelin, Casino, Sigvaris ou encore la Stéphanoise des eaux ou les tissages de Charlieu.

Le patron du restaurant nantais, Chromosome sera aussi présent pour témoigner.

Le tout sous le regard bienveillant et utile de Philippe de La Chapelle, directeur de l'OCH, l'Office Chrétien du handicap.