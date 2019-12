Quand la terre s'agite en Alsace !

L'actualité strasbourgeoise a été ponctuée ces dernières semaines par une série de microséismes.



Si l’origine de ces secousses est aujourd’hui discutée, il est possible de formuler des hypothèses sur ces phénomènes naturelles qui nous concernent plus qu’on ne le pense. Jérôme Vergne est sismologue à l'EOST de Strasbourg (l’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg).