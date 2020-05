A quand le retour des messes? 3 questions à Mgr. LAGLEIZE évêque de Metz

Le Conseil d'Etat a demandé lundi 18 mai au gouvernement la levée de l’interdiction de réunion dans les lieux de cultes.



Le Conseil juge cette disposition «disproportionnée». Saisie en référé par plusieurs associations et plaignants individuels, la plus haute juridiction administrative a estimé que cette interdiction porte «une atteinte grave et manifestement illégale» à la liberté de culte, enjoignant le gouvernement de la lever «dans un délai de 8 jours».

Ecoutez l'avis de Mgr. Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque du diocèse de Metz.



Vous pourrez suivre la messe de l'Ascension jeudi 21 mai à 10h30, en direct sur RCF Jerico Moselle ; la page Facebook du diocèse de Metz, et le site https://metz.catholique.fr

Ainsi que la messe chrismale, vendredi 22 mai à 10h30.