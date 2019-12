Quand les enfants questionnent Noel...

Alors que nous nous apprêtons à vivre la fête de la Nativité de Jésus, les élèves de CE 1 et CE 2 de l'école Ste Thérèse d'Alençon s'interrogent sur Noel. Leurs interrogations, ils les partagent au P. Loic Gicquel des Touches. Colomban, Héloise, Philomène, Zacharie et Anela, sont derrière le micro et ont préparé leurs questions: les cadeaux, le sapin, la messe de minuit, le sens profonde cette fête...