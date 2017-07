Quand les paroisses se mettent à l'heure d'été

Au cœur de l’été, les paroisses s’adaptent au rythme des fidèles. C’est notamment le cas à Saint-Pair-sur-Mer, une station balnéaire de la baie du Mont St Michel. Cahiers de vacances cathos, messes organisées directement sur la plage, le curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Baie a trouvé le moyen de combler les attentes spirituelles des vacanciers.

Le père David Lerouge a ainsi lancé "un petit cahier de vacances pour réussir sa vie spirituelle. C’est à la fois un peu amusant et en même temps tout simple. Il appelle à prendre le temps de la contemplation durant les ballades, de prendre le temps de la prière personnelle. Cela permet aussi d’annoncer les moments d’adoration, d’Eucharistie. Il propose aussi une to-do list de vacances pour retrouver du temps pour la bienveillance, pour le silence intérieur etc…"

Le curé ajoute également avoir "réorganisé le timing des messes. Dans l’année c’est plutôt agréable de venir prendre le temps de prier le soir. Quand on est en famille et qu’il est 18h, c’est encore le temps de la plage et c’est juste impossible. Du coup on a organisé les messes le matin à l’heure où c’est encore calme à la maison, pour que celui qui veut prendre un petit temps pour prier puisse le faire sans trop engager le rythme familial".

Enfin, et c’est une petite innovation, les messes sur la plage. "Nous avons vraiment un cadre exceptionnel de vie et notamment une petite plage de galets. Tous les vendredis soirs on prend le temps de célébrer la messe sur cette place de galets, au soleil couchant, vers 20h. C’est très beau et ça fait du bien !" conclut le curé.