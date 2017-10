Quand nos auditeurs de la semaine nous écouteront tous les jours !

C'est le résultat du sondage Médiamétrie - public des associatives juin 2017 - qui est arrivé récemment. Les auditeurs sont effectivement plus importants à nous écouter chaque jour et dans des proportions impressionnantes. En cinq ans leur nombre journalier a dépassé celui de notre audience hebdomadaire. Ainsi vous êtes plus de 12 000 à allumer votre poste pour écouter notre antenne et plus de 23 000 chaque semaine.

Si c'est votre cas, merci pour votre fidélité. Si non, il ne vous reste plus qu'à nous suivre plus souvent.