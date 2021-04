Quartier du Sanitas

Ce mois-ci, retour en ville de Tours dans un quartier bien connu des tourangeaux : Le Sanitas. Qualifié tantôt de « zone urbaine sensible », ou de « quartier prioritaire », raconté par les médias plus par ses faits divers que par ses initiatives, il est temps de montrer une autre image de ce quartier.

Ensemble dans cette émission, nous arpenterons les rues, pousserons les portes des bâtiments et des associations, et partirons à la découverte de ceux qui habitent et rendent vivant le Sanitas.