Quatre immeubles ravagés par l'incendie rue Ferrere à Bordeaux

L’incendie qui a ravagé 4 immeubles rue Ferrere samedi à bordeaux a touché 70 structures. A ce jour, la cause de l’incendie n'est pas encore connue. On fait le point.

L’incendie de la rue Ferrere a ravagé 4 immeubles samedi à bordeaux. Ce sont au total 70 structures touchées par le sinistre, à savoir des habitations privées mais aussi beaucoup de professionnels dans l’incapacité de travailler, avocats, architectes, assureurs, medecins...... Mais la mairie aide en mobilisant des locaux temporaires de travail et elle coordonne aussi la solidarité qui s’est déclenchée. Explications de Anne -Marie Cazalet, maire adjointe au quartier jardin public

Et à ce jour impossible de dire la cause de l’incendie, les recherches de la police judiciaire commencent à peine, car les pompiers sécurisaient encore les lieux hier apres midi. Mais, pour la mairie, cet incendie relève d’une problématique propre à Bordeaux, à savoir la construction des îlots dont les habitats ne sont pas toujours séparés par des murs coupe feu. Jean-Louis David, adjoint en charge de la vie urbaine et de la proximité.

Deux lignes téléphoniques sont ouvertes pour les habitants sinistrés : au 05.24.57.68.54 ou au 05.24.57.68.34. Un bureau d'accueil avec une liaison internet est aussi mis à disposition à la mairie de quartier, de 9h à 18h30.