Quatre seniors vont traverser l'Atlantique à la rame

Pendant 60 jours, quatre "seniors" âgés entre 60 et 71 ans vont parcourir en mer plus de 5000 km et sans assitance entre les îles Canaries et la Martinique. À l'Abord'âge, c’est le nom de ce défi qui commencera en décembre 2019 pour une arrivée estimée 2 mois plus tard, en février 2020. Bernard Gerbeau (71 ans), Philippe Michel (68 ans), Philippe Schucany (61 ans) et Philippe Berquin (60 ans) souhaitent à travers cette aventure transmettre des valeurs fortes et un message essentiel : le sport est un élément fondamental du bien vieillir et reste accessible même en étant senior.

Philippe Berquin, membre de l'équipage et participant au défi "À l'Abord'âge", est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://defi-alabordage.com/



La guitare, un instrument de légende exposé sous toutes ses formes au Mans.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/la-guitare-un-instrument-de-legende-expose-sous-toutes-ses-formes-au-mans



• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Free women writer

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Delachapelle, directeur de l'OCH / Devenir grands-parents prend du temps