Que faire de ses intuitions ?

Tout le monde a des intuitions, des instincts, des sensations. Plus on est à l’écoute de son corps, et plus on accède à cette sagesse de l’intuition, qui procure plus de sérénité et de sens à la vie.

C’est ce que nous explique Sarah Diviné à travers son ouvrage « les 5 portes de l’intuition ». A partir de ses expériences personnelles, elle nous propose des concepts et des exercices pratiques pour être à l’écoute de cette « voix intérieure », qui permet de prendre de la distance sur les évènements et de « célébrer la vie qui est en soi ».