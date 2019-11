Que fait-on à l'Observatoire Astonomique d'Hesloup ?

On observe les étoiles, les planètes, les constellations, les amas d'étoiles, les nébuleuses, etc. Et l'on se pose beaucoup de questions... Merci à Jean-Marc Rissien Président de l'association, Romain Vigneron Vice-Président et animateur, également Valter Di Cioccio et Rémi Saugier, tous deux animateurs à l'observatoire. Passionnés, ils ont plaisir à transmettre leurs savoirs scientifiques.