Quel est le quotidien d'un aumônier d'hôpital et de maison de retraite : Béatrice Gérossier nous le dit avec beaucoup de foi et de joie de cette mission.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le quotidien d'un aumônier d'hôpital et de maison de retraite ? Catherine Sebaux reçoit Béatrice Gérossier

qui remplit cette mission avec beaucoup de foi et de joie.

Béatrice Gérossier 06 73 79 47 20