Que peuvent faire les riverains des zones d’épandage ?

Christian Jouault, est à la retraite aujourd'hui, pas très loin de Rennes. Il a passé toute sa vie dans les champs et avec ses animaux. Cet éleveur laitier et sa femme ont terminé leur carrière dans l‘agriculture bio, mais pendant plus de 20 ans ils ont manipulé de très nombreux pesticides sans protection. C’est à ces produits que Christian attribue le décès de son épouse, morte d’un lymphome mais aussi le cancer de la prostate, que les médecins lui ont diagnostiqué il y a 5 ans. Il témoigne au micro de Bernard Clermont.



Ils habitent Roncq, Houplin-Ancoisne ou Fontaine-au-Bois. Convaincus que les produits épandus dans les champs près de chez eux sont à l’origine de leur cancer, ils lancent le Collectif des victimes des pesticides des Hauts-de-France. Le docteur Edmond Leduc participe à ce collectif, il témoigne également.