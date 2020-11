Que retenir des annonces du maire de Nice sur le Covid ce 11 novembre ?

Le maire de Nice se dit très inquiet sur le plan du Covid 19. L'épidémie continue sa progression mais reste moins virulente à Nice pour l'instant par rapport à d'autres communes de la région comme Marseille et Avignon. A ce titre, la saturation des départements voisins a nécessité la solidarité du département des Alpes Maritimes : le CHU de Nice a accueilli deux patients du Vaucluse mardi 10 novembre à 17h.

Côté santé: réorganisation de l'activité.

Le virus reste dangereux et tout peut aller très vite lorsqu'il s'agit d'une hausse du nombre de cas. La ville de Nice a dévoilé son dispositif pour continuer le combat face au Covid.

Le CHU de Nice a depuis le 10 novembre pris la décision de fermer six salles de bloc opératoire afin de mobiliser les ressources sur les soins critiques.

L’ARS a demandé le déclenchement du palier 5, c’est-à-dire une déprogrammation des interventions, sauf urgences. On entend par déprogrammation toutes les activités médico-chirurgicales à l’exception : des activités urgentes, des activités ne pouvant être différées, des activités pour lesquelles le report constituerait une perte de chance pour les patients (exemple : cancérologie, IVG, greffe, maladie chroniques…)

Côté économie: essayer de sauver les fêtes de fin d'année.

Le maire de Nice, constate du mieux dans les villes qui ont instaurées un couvre-feu. Christian Estrosi a donc eu une discussion avec le préfet. Il souhaite remettre en place cette restriction, insinuant que tous les soirs chez certains habitants, il y a "le réflexe de s'inviter chez les uns, chez les autres". Il s'agit donc si la préfecture le valide, de "mettre en place un couvre-feu de 20h à 6h du matin" dit Christian Estrosi. Le maire de Nice qui demande également "l’instauration d’une amende en cas de non-respect de l'isolement". Une façon pour la mairie de faire baisser les interactions sociales et donc les chances de se contaminer.

Autre lieu d'intéractions sociales qui va faire l'objet de restrictions, parce qu'on y boit parfois un petit café, qu'on y reste pour discuter... c'est le marché de la Libération. "Nous avons décidé la mise en place d’un périmètre clôturé autour du marché" annonce Christian Estrosi qui affirme que "le lieu attire beaucoup de monde et où les règles ne sont pas toujours assez respectées".

Les autres mesures en place dès ce jeudi 12 novembre:

-> Pour limiter les déplacements et les interactions sociales, l'administration de la mairie de Nice impose le télétravail à 100% (sauf services prioritaires).

-> Le retrait des chaises bleues de la Promenade des Anglais pour éviter les regroupements.

-> Renforcement des contrôles dans les rames et stations de tramway souterraines.

-> Mise en place un Comité Local de Santé publique, qui réunira l’ensemble des acteurs et des établissements de santé du territoire.

-> Faire renforcer le respect des créneaux horaires dans nos parcs et jardins pour nos anciens. (14h - 16h)

Un bilan a par ailleurs été exposé lors de cette conférence de presse:

1406 contrôles de la Police municipale le mois dernier et 890 ce mois-ci

dont :

- 1106 pour non port du masque en octobre et 357 ce mois-ci

- 48 pour non attestation en octobre et 377 ce mois-ci.

125 établissements contrôlés en octobre.

Transports Lignes d'Azur: 2/3 de fréquentation en moins en semaine et 3/4 de fréquentation en moins en weekend.