Que retiendra-t-on du cardinal Barbarin à Lyon ?

Aujourd'hui Mgr Barbarin n’est plus l’archevêque de Lyon. Sa démission a été finalement acceptée par le Pape François. Le siège du diocèse est officiellement vacant, on dit qu'il est "sede vacante". Mgr Michel Dubost, nommé administrateur apostolique en juin dernier, va continuer son intérim jusqu’à la nomination du prochain archevêque de Lyon. Cette dernière pourrait arriver dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vraisemblablement avant l'été.

Le Pape François a donc accepté, selon les termes de l’Eglise, la renonciation de Mgr Barbarin à sa charge. C’était la troisième fois en 4 ans que l’archevêque de Lyon avait formulé la demande au souverain pontife. Une première fois au moment de la révélation de l’affaire Preynat en 2016, une deuxième fois en 2019 après sa condamnation en première instance et enfin après sa relaxe.

Même si le cardinal Barbarin a été innocenté par la Cour d’Appel de Lyon dans son procès pour non-dénonciation d’abus sexuels, la gestion du diocèse de Lyon devenait compliquée. Avec un archevêque officiel en retrait, un administrateur apostolique en place mais qui, n’avait pas tous les pouvoirs de représentation du diocèse la situation interne s'est retrouvée figée, en attente de la fin de la procédure judiciaire.

La fin d'une période de plus de 17 ans à Lyon

Actuellement en pèlerinage en Israël jusqu'à la mi-avril, Mgr Philippe Barbarin devrait revenir à Lyon pour préparer son déménagement. La destination de sa prochaine nomination n’est pas encore connue.

A noter que si Mgr Barbarin n’est plus l’archevêque de Lyon, il reste cardinal. Un titre qui lui permettra de participer au prochain conclave pour élire un nouveau Pape.



C’est donc la fin d’une période de presque 18 ans à la tête du diocèse de Lyon. Une personnalité médiatique et qui aura compté dans la vie lyonnaise. Alors comment cette annonce de la démission du primat des Gaules a-t-elle été perçue par les fidèles du diocèse de Lyon ?

Un cardinal dynamique et médiatique

Mgr Barbarin avait été nommé primat des Gaules à l’été 2002 en provenance de Moulins, dans l’Allier. Créé cardinal un an après son arrivée à Lyon, il aura marqué le diocèse par son dynamisme et ses initiatives.

La distribution de 50 000 évangiles de poche le 8 décembre à son arrivée, le renforcement du dialogue interreligieux, notamment avec la communauté juive, la création de la Fondation Saint-Irénée pour financer des projets grâce aux dons des fidèles.

On retiendra aussi de Mgr Barbarin de grands rassemblements, comme à Eurexpo en 2012 pour les 50 ans du concile Vatican II et plus récemment l’engagement auprès des Chrétiens d’Irak avec la création d’un jumelage avec Mossoul après l’arrivée de Daech en 2014.

Mgr Barbarin aura aussi marqué par ses prises de parole médiatiques, notamment contre le mariage pour tous en 2013. Une médiatisation qui jouera en sa défaveur au moment de la révélation en 2016 des abus sexuels commis par le Père Bernard Preynat. L’association de victimes La Parole libérée l’accusera de non-dénonciation d’agressions sexuelles, ce qui vaudra à Mgr Barbarin deux passages en un an devant la justice. La première avec une condamnation à six mois de prison avec sursis, la deuxième reconnaissant son innocence. Malgré la décision de la Cour d’Appel et compte tenu du contexte, Mgr Philippe Barbarin a donc préféré présenter sa démission au Pape François.

Pour remercier Mgr Philippe Barbarin de son ministère épiscopal à Lyon, une messe d'action de grâces sera célébrée en sa présence le vendredi 15 mai à 19h à la cathédrale Saint Jean-Baptiste à Lyon.