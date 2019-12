Que savez-vous du rôle d'un sénateur dans votre département ?

3 sénateurs en Indre et Loire. Et pourtant on ne sait pas grand chose des missions qu'ils accomplissent. Parlementaires de l'ombre, à la différence des députés. Nous avons rencontré un des sénateurs du département pour cerner la réalité de son travail.



Dans ce journal, nous vous ferons découvrir l'UEMA de l'école maternelle des Sarrazines à Blois. Il s'agit d'une classe où sont accueillis 6 enfants ayant des troubles de l'autisme. Cette unité existe depuis 2015 et est la seule du Loir-et-Cher.



Les températures vont redescendre à nouveau à partir de cette nuit. On revient à des minimales de 1 à -1 degrés. EN journée on montera demain proche des 10 degrés avec du soleil et un peu de brouillard.