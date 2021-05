Que se passerait-il en cas de rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne ?

L'association nantaise "A la bretonne", favorable à ce rattachement, a commandé un sondage à l'IFOP pour recueillir l'avis des habitants des Pays de la Loire.

D'après les résultats de cette enquête sur 1000 habitants des Pays de la Loire, 66% d'entre eux jugent légitime que les citoyens de Loire-Atlantique puissent choisir par référendum quelle région ils souhaiteraient.

En cas de rattachement du 44 à la Bretagne, les vendéens ne souhaitent pas intégrer la région Nouvelle-Aquitaine. Quant aux habitants du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, pas question de rejoindre la Région Centre Val de Loire. Les vendéens se verraient bien former une région à eux seuls. Quant aux habitants du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne, une région à eux trois les satisferaient.

Les détails sur ce sondage, outil de lobbying, avec Kévin Jézéquel, vice-président de l'association "A la bretonne", interrogé par Antony Torzec.