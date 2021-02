Quel est le rôle du Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation ?

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, est attaqué en justice par le journal Valeur Actuelle. Le procès a eu lieu le 2 février et le jugement devrait être rendu le 7 mars. La cause : une fiction représentant la députée Danièle Obono dans la peau d’une esclave, que l'association juge non respectueuse de la dignité des personnes.