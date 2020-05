Quel impact du Covid-19 sur l'activité économique du Grand Est ?

L'économie régionale a brutalement ralenti selon l’Insee.



Dans le Grand Est, la perte d’activité au 7 mai 2020 est estimée à 31,5 %. Cela signifie que la région produit près d’un tiers de richesse de moins qu’en temps normal...



Quels sont les secteurs les plus touchés ? Et ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu ?

Patrick Tassin est le président du Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) du Grand Est. Il répond à ces questions au micro de Sébastien Souici.