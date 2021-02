Quel message pour le Carême 2021 ?

Au sommaire de cette édition du 18 février :

- Vous ne connaissez peut-être pas ce lieu : à Tours, on peut vénérer le visage du Christ depuis 170 ans à l'oratoire de la Sainte Face. Alors, quel message peut nous donner la Sainte Face pour suivre ce Carême 2021 qui a commencé ce mercredi ? Réponse avec Elric Huguet du Lorin.

- La handballeuse Alexandra Lacrabère rejoindra bientôt l'équipe de Chambray ! Et c'est une joueuse de taille, avec un palmarès impressionnant : elle a joué avec l'équipe de France championne du monde en 2017, championne d'europe en 2018 et vice championne olympique en 2016, pour ne citer que ces trois titres. Nul doute que ce recrutement va booster l'équipe des chambraisiennes qui a un objectif en tête : le championnat d'Europe. On écoute le coach, Jérôme Delarue.