Quelle avenir pour la Nouvelle-Calédonie ?

Le référendum, ce dernier week-end en Nouvelle-Calédonie a vu la victoire du NON à l'indépendance. Le résultat très serré a montré une fois de plus la division entre Kanaks et Européens.

Si un 3ème référendum avait lieu, les tensions pourraient être très fortes. Il faudrait donc réflêchir à un statut faisant preuve d'imagination et de compréhension.