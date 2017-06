Quelle image les FranÃ§ais ont-ils des prÃªtres?

La dernière de ce genre remontait à 1999. Or depuis, l’Eglise catholique a fait face à de nombreuses affaires de pédophilies tout en continuant à voir le nombre de prêtres diminuer. Et le principal enseignement qui ressort de ce sondage est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’image du prêtre reste étonnamment stable.

Ainsi, pour 83 % des 2 000 personnes interrogées, le prêtre est un homme d’écoute. Un score qui grimpe à 98 % chez les catholiques pratiquants et qui atteint 68 % pour celles qui se disent sans-religion. Si l’on doit dresser un portrait type du prêtre selon les Français, celui-ci serait un homme proche des autres, un homme heureux et épanoui pour un Français sur deux, 11 points de plus qu’il y a 24 ans, enfin un témoin de Dieu sur la terre.

Le prêtre est également considéré comme quelqu’un de disponible, de digne de confiance, d’ouvert mais aussi de moralisateur. Dans une société de plus en plus sécularisée et où les catholiques pratiquants ne représentent plus que 15 % de la population, 76 % des Français disent avoir été en contact avec un prêtre au cours de leur vie dont 31 % à de nombreuses reprises.

A noter que ce n’est le cas que d’un jeune sur deux entre 18-24 ans. Par ailleurs, un peu plus d’un Français sur deux seulement estime que les prêtres peuvent être considérés comme utiles pour la cohésion sociale ou la quête de sens. A noter que pour certains actifs et dirigeants d'entreprise, les prêtres peuvent être éloignés des réalités. Enfin, pour les deux tiers des personnes interrogées, l’image des prêtres a été affectée par les récentes affaires de pédophilie.