À quelques jours de Noël, Vigipirate plus que jamais sur le terrain à Nice

La mairie de Nice l'accorde, elle doit beaucoup à ses soldats qui viennent sécuriser lieux de cultes et écoles dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les habitants le savent aussi: cafés, chocolats offerts mais aussi encouragements et remerciements donnés aux soldats.

Des moments heureux qui ne font pas oublier que la menace est à son maximum en France deux mois après l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption.

Philippe Bocquet, délégué militaire départemental des Alpes-Maritimes rappelle que "le terrorisme continue". Les différents services de police et de l'armée font donc bloc. "C'est la ville de Nice qui fournit le logement". Un lien qui se tisse aussi avec "un soutien et aussi sur la sécurité avec la police municipale et nationale pour avoir un maillage" le plus efficace possible.

La coopération avec la mairie de Nice continue. Ce 21 décembre, la ville a remis une médaille a quatre militaires qui participent chaque jour à la protection des habitants.