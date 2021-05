A quels besoins de l’être humain l'Intelligence Artificielle peut-elle répondre

Ce forum rejoint une question majeure de notre temps et pour l’avenir de l’humanité, avec des enjeux importants pour l’éducation. Je participe activement à ce forum comme président de Fondacio qui est fortement impliqué depuis longtemps au sein de cette plateforme d’ONG d’inspiration catholique qu’est le CCIC partenaire de l’UNESCO, l’agence spécialisée de l’ONU pour la science, la culture et l’éducation qui veut élaborer des recommandations face aux crises actuelles et des révolutions technoscientifiques en cours.

Après la séance de ce forum, le 8 avril dernier, consacrée au contexte et aux différentes dimensions de cette Métamorphose du Monde, quel est le thème de cette deuxième séance, mardi 11 mai ?

Le thème retenu est : « L'Intelligence Artificielle amène-t-elle à repenser l'humain ? A quels besoins de l'homme l'Intelligence Artificielle, l’IA, peut-elle répondre ? » Aujourd’hui, tenir un discours global sur l’humain dans sa complexité est une tâche difficile. L’IA est sortie des laboratoires à la fin du siècle dernier, elle est devenue « universelle et toute-puissante », comme le soulignait le Père Eric Salobir lors de l’Introduction au forum, le 8 avril 2021. Tout le champ des possibles semble ouvert, et notre vision de ce que sont le monde et l’humain se trouve remise en question de fond en comble. L’homme va-t-il « faire son miel » des technosciences et de l’IA ou, au contraire, celles-ci ne sont-elles pas en train d’éliminer la personne humaine, de faire disparaître le monde des hommes ?

Vous pouvez donner des exemples ?

On le voit en ce moment, la rapidité avec laquelle des vaccins ont été mis au point est le fruit de l’application de l’IA : elle a permis de déterminer en un temps record et de manière précise la structure des protéines du virus. L’impact de l’IA dans tous les secteurs de la vie individuelle et de la société est incroyable, sur nos smartphones et pour l’activité professionnelle des médecins, des enseignants et aussi ceux qui analysent les crises sanitaires ou climatiques. Les algorithmes jouent aussi un rôle dans la sélection de l’information et des nouvelles que l’on consulte, du monde dans lequel nous vivons et des décisions que l’on prend. D’où une inquiétude générale sur une éventuelle prise de pouvoir de ces créations sur l’homme, craintes par rapport à la liberté d’expression, la vie privée, la manipulation de l’information et l’impact environnemental, la vie démocratique et l’économie. Va-t-on vers une économie basée sur l’efficacité productive qui se passera des hommes et les asservira économiquement et socialement comme des moutons soumis à l’intelligence des algorithmes des machines ? Ou l’IA participe-t-elle à l’avènement progressif d’une « économie centrée sur l’intensité créative, mais aussi sur l’intensité relationnelle et spirituelle dont le modèle d’échange reste à inventer » (Giorgini, La crise de la joie, Bayard, 2021) ? Ce seront quelques-unes des questions que nous allons explorer avec les six experts, français, allemands, canadiens, et ivoiriens lors de notre webinaire du 11 mai.

Possibilité de consulter la présentation de ce forum et de s’inscrire en ligne à ce webinaire du 11 mai en ligne.