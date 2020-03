Quels défis pour les chrétiens d’Orient - Mgr Antoine Chbeir, Mouna Zaïter

Invité : Mgr Antoine Chbeir, évêque maronite de Lattaquié en Syrie, et Mouna Zaïter, universitaire et déléguée diocésaine en Gironde de l'Oeuvre d’Orient

“Irak, Liban, Syrie, quels défis pour les chrétiens ?”, cette conférence a été donnée en plusieurs lieux de la région. Le passage de mgr Antoine Chbeir pour y participer est l’occasion d’entendre le témoignage d’un évêque syrien sur la situation de son pays

Journal régional : (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Les français et l’environnement (Par Marie-Hélène Restoin)

Bandes dessinées : "Le voisin" de Santiago Garcia et Pepo Perez, aux éditions Dargaud, et "Quatorze juillet" de Bastien Vivès et Martin Quenehen, aux éditions Casterman (Par Eric Potel)

Cuisine : Les fromages de chèvre (Par Céline Lucas)

Concerts classiques : L’aube et le crépuscule du romantisme (Par Aude Pénicaut)

Chanson :

Molly Sarlé / This close

En concert le samedi 14 mars à 20h30 au Krakatoa de Mérignac (33)