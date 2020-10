Quels enjeux pour l'agriculture mondiale dans les dix ans à venir ?

Pour sa leçon inaugurale ce jeudi 15 octobre 2020, l'Ecole supérieure d'agricultures d'Angers (Esa) reçoit Stéphane Abis, le directeur du club Demeter, un think tank dédié aux enjeux alimentaires mondiaux. Au programme : géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation et grands enjeux agro-alimentaires pour les dix ans à venir. Parmi eux, il cite notamment "la sino-mondialisation, la seniorisation de la société et le développement durable".





La leçon inaugurale est à suivre en direct et en replay sur la chaîne Youtube de l'Esa.