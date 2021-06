Quels enjeux pour le 2nd tour des régionales en Pays de la Loire?

Dimanche, 2ème tour des élections départementales et régionales.

Pour le fauteuil de président ou présidente de la Région, trois candidats et une candidate s'affrontent pour ce dernier tour : Christelle Morançais, la présidente LR sortante, l'écologiste Matthieu Orphelin soutenu par les socialistes et la France Insoumise, François de Rugy pour la REM et le candidat du Rassemblement National Hervé Juvin.

Un premier objectif pour ces quatre candidats : convaincre les nombreux abstentionnistes du premier tour à se déplacer dimanche prochain.

Les enjeux de ce scrutin régional avec Arnauld Leclerc, professeur en sciences politiques à l'Université de Nantes. Il est interrogé par Antony Torzec.