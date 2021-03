Quentin Helleu, 22 ans, chef d'entreprise

Dans ce Mag Actu sur RCF Alpha, nous vous proposons de faire connaissance avec Quentin Helleu. A 22 ans, il est déjà chef d'entreprise et nourrit de belles ambitions. En juin 2020, il a repris les rênes de la société Artisan Gautier, spécialisée dans la rénovation énergétique et basée à Vezin, près de Rennes. En quelques mois, son entreprise est passée de 1 à 9 salariés et son chiffre d'affaires est monté en flèche. Rencontre.