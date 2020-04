Questions médicales liées au coronavirus - Dominique Jaubert

Invité : Dominique Jaubert, médecin

Quelle est la situation de l’épidémie dans notre Nouvelle-Aquitaine ? En sait-on d’avantage sur l’immunité induite par la fabrication d’ anticorps ? Où en sont les vaccins et les traitements ?

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Récession mondiale (Par Philippe Chalmin)

Histoire : Bordeaux, le vin et le maritime : de l’amphore au conteneur (Par Stéphane Binaud)

Intergénérationnel : Quand on ne sait pas où l'on va, il est vital de savoir d'où l'on vient (Par Danielle Lacoste)

Chanson :

Michael Jackson et Paul McCartney / The girl is mine