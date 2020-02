Qui sont les aumôniers catholiques dans nos hôpitaux publics ?

Coup de projecteur sur les aumôniers d’hôpitaux. Ils sont une quinzaine en Vendée, détachés auprès des structures publiques comme le CHD mais aussi les hôpitaux locaux. Prêtres, diacres, mais aussi de nombreux laïcs, ils font partie du personnel de l’hôpital, et une grande majorité est salariée des structures hospitalières. Une mission discrète d’accompagnement et de proposition des sacrements. L’aumônier est appelé, il ne s’impose pas, et reste très disponible.

Pour le Centre hospitalier départemental, à la Roche-sur-Yon, ils sont deux à temps plein, à se partager entre l’hôpital et les soins de suite au Pont-Rouge. Une laïque, Michèle Bourdet et le Père Olivier Bousseau. Deux aumôniers accompagnés de bénévoles : une équipe est présente un jour en semaine, et d’autres bénévoles sont présents le dimanche pour porter la communion dans les chambres. En 2019, sur le CHD, l’aumônerie a répondu à 421 appels, parfois même en pleine nuit, et ont assuré près de 900 visites de suivi. Des moments qui sont toujours très forts.