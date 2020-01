Qui sont les Yézidis ? Estelle Amy de la Bretèque, anthropologue, propose une Rencontre au centre du Patrimoine Arménien, mêlant musique et témoignages. L’occasion de découvrir l’histoire et la culture du peuple yézidi et leur combat pour la reconnaissance des crimes dont ils ont été victimes. Une interview réalisée par Jordane Soubeyrand de la Radio Saint Ferréol.