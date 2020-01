A Quimper, des ateliers apprennent comment vieillir en bonne santé

Manger équilibré et faire de l’activité physique, voilà la recette pour vieillir en bonne santé. Et ainsi rester autonome le plus longtemps possible.

Pour mettre la théorie en pratique, deux associations quimpéroises, Siel Bleu et Al'Terre Breizh, relancent à partir de fin janvier une série d’ateliers pour les plus de 60 ans.