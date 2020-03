A quoi sert l'Inraé, nouvel institut de recherche implanté à Beaucouzé ?

Le 1er janvier 2020, l'Inra et l'Irstea, deux instituts de recherche agricole, ont fusionné pour donner l'Inraé, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il compte 18 centres en France, dont un dans les Pays de la Loire, à cheval entre Nantes et Beaucouzé, près d'Angers. Emmanuelle Chevassus-Lozza, la présidente du centre de l'Inaé dans les Pays de la Loire, nous en dit plus sur ce nouvel institut.