(R) MOB MONDELIN : 2 marques d'outillage à mains rejointes par la sté Leborgne

MOB et MONDELIN : ce sont 2 marques d'outillage à mains dont le siège social est dans la Loire au Chambon -Feugerolles. Le groupe vient de s'adjoindre la société savoyarde Leborgne, fabricante elle aussi d'outils à main, notamment pour le jardin.

Désormais ces 3 fabricants réunis dans le même groupe fournisseur des professionnels du bâtiment, de l'industrie et donc maintenant du jardin, innovent encore et toujours pour faciliter la prise en main de leurs produits et prévenir les accidents musculo-squelettiques.

Thibaut Moulin ets le dirigeant du groupe. Il revient sur l'histoire et les enjeux de ces métiers fortement concurrencés à l'international.