Radio Don : Développement de l'axe écologie integrale sur RCF

Depuis septembre, RCF Besançon Belfort a souhaité développé l'axe de l'écologie integrale et le développemnt durable dans ses émissions. On en parle avec : Hélène Hyppolite responsable du service diocésain de l’écologie integrale et du développement durable du diocèse de Besançon,Jean-françois Guiraud, membre du CCFD terre solidaire, Denis Schiffmann et Guillaume Jéhannin producteurs de "commune planète".