Radio Don : Les coulisses de l'identité sonore et de la réalisation

L'INTERVIEW / Les coulisses de l'identité sonore et de la réalisation

Pendant cette semaine spéciale, RCF vous fait découvrir les journalistes, producteurs, et techniciens qui oeuvrent quotidiennement pour votre radio. Focus ce vendredi sur les coulisses de l'identité sonore et de la réalisation.

Hubert Artigue et Antoine Picot sont les deux invités de Melchior Gormand.

AU MENU EGALEMENT

• Les Décodeurs de l'Europe, avec le soutien de la Commission Européenne / Accompagnement des entreprises

• Tous éducateurs, avec le think tank Vers Le Haut / Investissons dans la petite enfance