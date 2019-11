Radio don RCF Bordeaux 2019

RCF Bordeaux vit grâce à la générosité de ses auditeurs et cette année encore, les projets pour lesquels nous vous sollicitons sont nombreux. Présentation de ces besoins et témoignages des acteurs de votre radio en direct dans cette émission spéciale.

Vos appels pour intervenir à l'antenne entre 10h00 et midi : 05 56 56 68 01

Vos promesses de dons : 0 810 333 777 (6 cts la minute + prix d'un appel local) ou RCF.fr