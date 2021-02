Railcoop, coopérative alternative de transport en train - Alexandra Debaisieux

Invitée : Alexandra Debaisieux, directrice générale déléguée de la société coopérative Railcoop

Railcoop pense le train autrement qu’en terme de rentabilité, mais plutôt en tant que service aux populations et lieu de sociabilité. Cette coopérative ferroviaire veut desservir des gares peu ou non exploitées par la SNCF et, dynamiser les territoires ruraux



Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Les médias préfèrent toujours les dysfonctionnements (Par Dominique Breillat)

Environnement : Le papier toilette fait sa transition écologique (Par Dorothée Falières)

Livre : "Âme brisée" de Akira Mizubayashi, aux éditions Gallimard (Par Françoise Gaussel)