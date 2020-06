Rajak OHANIAN : exposition de photos dans la galerie Patricia GIARDI

La photographie met en jeu la technique bien sûr mais aussi, et surtout, le regard de l'artiste sur les gens et sur le monde. Jusqu'au 4 juillet, Patricia Giardi propose, dans sa galerie, au 27 rue de la République à Saint-Etienne, une exposition des photographies de Rajak Ohanian. Une exposition intitulée "Fragments". Des fragments qui donnent un aperçu de la diversité des sources d'inspiration de cet artiste, durant les soixante dernières années. Une visite à la galerie et vous voyagerez, à New York, à Boston, à Venise, à Alger, à Alep mais aussi aux Saintes Maries de la mer, à travers des photos issues d'une immersion, souvent longue, dans un milieu pour en extraire des visages et des scènes de genre d'une très grande beauté. Rajak Ohanian était à Saint-Etienne la semaine dernière. Il a été accueilli dans nos studios par Solange Simon, en compagnie de Patricia Giardi et Martine Dancer, conservateur en chef honoraire et vice-présidente de "Documents d'artistes". C'est le nouveau numéro de "Culture, vous avez dit culture".