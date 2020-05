Ralentir le Covid19 malgré le déconfinement

Pour continuer d’endiguer le développement COVID19 dans ce temps de déconfinement, un dispositif est en place dans chaque département. On fera le point dans votre édition avec le préfet du Loir-et-Cher.



Mobilisation de l'Ordre de Malte pour les plus précaires. Demain soir, lancement de la distribution alimentaire et de soins médicaux jusqu'à la fin du mois de juin.



Le thermomètre grimpe ! On dépassera les 25 degrés par endroit demain. Avec bien sur du soleil toute la journée.