Raphael Bezile : faire de sa passion son métier 1/3

« Ma passion c’est la mer, sous l’eau, sur l’eau, les rivières aussi…. Plus globalement c’est l’eau déclinée sous toutes ses formes »

Installé à Porquerolles depuis 25 ans avec sa femme Sabine et ses enfants, Raphaël connait l’île depuis plus longtemps encore puisqu’il y venait en vacances petit chez ses grands-parents.

Entrepreneur, il est co-gérant d’une société de travaux sous-marins, Porquerolles Marine Services qui s’est diversifiée dans plusieurs services dédiées aux professionnels de la mer et aux plaisanciers : assistance maritime, maintenance à flot, yachting, convoyage…

Il gère également une société qui collecte des déchets sauvages et nettoie les plages de l’île depuis 2003 pour le Parc national de Port Cros. Il explique comment s’opère la collecte manuelle sur les plages, le rôle joué par les bois flottés et les mattes de posidonies indispensables à l’équilibre du littoral, et les trouvailles les plus incongrues qu’il a faite sur les plages.

Il est également patron bénévole à la SNSM (Société Nationale des Sauveteurs en Mer) et pratique la voile avec passion.

Embarquez avec Raphaël et Ingrid Blanchard pour un épisode aquatique. Une vision à la fois sensible et engagée sur l’avenir de Porquerolles.

L'intégrale de l'épisode en podcast :